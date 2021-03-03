В МВД отказались от идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев
- РИА Новости
«Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», — приводит ТАСС слова представителя министерства.
Ранее в МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти.
В октябре в России предложило ввести обязательный медосмотр и дактилоскопию для граждан из стран ЕАЭС, которые приезжают без визы и остаются в России дольше месяца.