В МВД отказались от идеи увеличить срок хранения отпечатков пальцев

МВД России не будет рассматривать законопроект об увеличении срока хранения отпечатков пальцев россиян до момента их смерти или достижения 100-летнего возраста.

«Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошёл независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

Ранее в МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти.

В октябре в России предложило ввести обязательный медосмотр и дактилоскопию для граждан из стран ЕАЭС, которые приезжают без визы и остаются в России дольше месяца.