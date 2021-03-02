Суд продлил арест Сафронову
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 7 мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
17 декабря 2020 года Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции вновь прокомментировал дело Сафронова.