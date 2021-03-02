Суд продлил арест Сафронову

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 7 мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

17 декабря 2020 года Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова.

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции вновь прокомментировал дело Сафронова.