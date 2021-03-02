Путин: кабмин должен строго зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе
- РИА Новости
«По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба», — приводит ТАСС слова Путина.
Ранее сообщалось, что в России ускорят расселение ветхого жилья в окрестностях БАМа.
Также стало известно, что японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express совершила первую отправку грузов по маршруту из Японии в Европу с использованием Транссибирской магистрали.