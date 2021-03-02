Путин: кабмин должен строго зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе

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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях до 2024 года.
Путин: кабмин должен строго зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе
  • РИА Новости

«По итогам состоявшегося обсуждения поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее сообщалось, что в России ускорят расселение ветхого жилья в окрестностях БАМа.

Также стало известно, что японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express совершила первую отправку грузов по маршруту из Японии в Европу с использованием Транссибирской магистрали.

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