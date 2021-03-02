Путин: кабмин должен строго зафиксировать этапы работ на БАМе и Транссибе

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях до 2024 года.

РИА Новости