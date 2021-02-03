Японская компания совершила первую отправку груза через Транссиб

Японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express совершила первую отправку грузов по маршруту из Японии в Европу с использованием Транссибирской магистрали.

«Первая отправка осуществлена. Судно Victory Star вышло из порта Тояма 2 февраля и направляется во Владивосток», — приводит ТАСС сообщение Hankyu Hanshin Express.

Путь до российского порта занимает порядка полутора суток.

Во Владивостоке контейнеры будут перегружены на железную дорогу, а конечным пунктом маршрута станет терминал в польском городе Познань.

Ранее старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах Транссибирской магистрали.