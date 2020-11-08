В России ускорят расселение ветхого жилья в окрестностях БАМ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
В правительстве рассказали, что проблема расселения ветхого жилья в посёлках на территориях, которые прилегают к железнодорожной магистрали, существует десятки лет.
Отмечается, что из федерального бюджета ежегодно в регионы выделяются субсидии на строительство новых домов для переселенцев и на соцвыплаты гражданам для покупки нового жилья.
«Теперь меняются правила предоставления этих средств. Например, с помощью социальных выплат переселенцы смогут приобрести дом или квартиру не только в своём населённом пункте, но и на всей территории региона», — заявили в правительстве.
Также уточняется размер самой выплаты, он будет зависеть от средней стоимости 1 кв. м жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения.
Кроме того, будет изменён размер субсидии, направляемой регионам на строительство домов для переселенцев.
«Он будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтверждённой госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в России, утверждаемой Минстроем», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит 732,3 млн рублей пяти регионам на новые места в школах.