В России ускорят расселение ветхого жилья в окрестностях БАМ

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Правительство России ускорит процесс расселения ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали. Премьер-министр Михаил Мишустин внёс соответствующие изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан России».
В России ускорят расселение ветхого жилья в окрестностях БАМ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В правительстве рассказали, что проблема расселения ветхого жилья в посёлках на территориях, которые прилегают к железнодорожной магистрали, существует десятки лет. 

Отмечается, что из федерального бюджета ежегодно в регионы выделяются субсидии на строительство новых домов для переселенцев и на соцвыплаты гражданам для покупки нового жилья. 

«Теперь меняются правила предоставления этих средств. Например, с помощью социальных выплат переселенцы смогут приобрести дом или квартиру не только в своём населённом пункте, но и на всей территории региона», — заявили в правительстве.

Также уточняется размер самой выплаты, он будет зависеть от средней стоимости 1 кв. м жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения.

Кроме того, будет изменён размер субсидии, направляемой регионам на строительство домов для переселенцев.

«Он будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтверждённой госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в России, утверждаемой Минстроем»,  — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 732,3 млн рублей пяти регионам на новые места в школах.

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