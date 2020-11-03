Кабмин выделит 732,3 млн рублей пяти регионам на новые места в школах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении пяти регионам на новые места в школах 732,3 млн рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Субсидии получат Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. С помощь федерального финансирования в этих регионах до конца 2020 года будет создано 3600 дополнительных мест помимо уже запланированных», — говорится в сообщении.

Мишустин подчеркнул, что бюджетные средства, выделяемые на создание новых мест в школах, должны использоваться как можно более эффективно.

Уточняется, что работа ведётся в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Ранее сообщилось, что правительство России выделит около 12 млрд рублей на создание новых мест в школах в Бурятии, Дагестане, Чечне и Ингушетии.