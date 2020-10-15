Кабмин выделит 12 млрд рублей четырём регионам на новые места в школах

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Правительство России выделит около 12 млрд рублей на создание новых мест в школах в Бурятии, Дагестане, Чечне и Ингушетии, где сохраняется трёхсменное обучение или высокая потребность в дополнительных местах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин выделит 12 млрд рублей четырём регионам на новые места в школах
  • РИА Новости

«За счёт перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 млрд рублей», — сказал он на заседании правительства.

Он пояснил, что в Ингушетии третья смена ликвидирована, но по-прежнему ощущается недостаток мест в школах.

Ранее президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко прокомментировала ситуацию с очередями в детские сады.

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