Кабмин выделит 12 млрд рублей четырём регионам на новые места в школах

Правительство России выделит около 12 млрд рублей на создание новых мест в школах в Бурятии, Дагестане, Чечне и Ингушетии, где сохраняется трёхсменное обучение или высокая потребность в дополнительных местах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«За счёт перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 млрд рублей», — сказал он на заседании правительства.

Он пояснил, что в Ингушетии третья смена ликвидирована, но по-прежнему ощущается недостаток мест в школах.

Ранее президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко прокомментировала ситуацию с очередями в детские сады.