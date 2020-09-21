Эксперт прокомментировала ситуацию с очередями в детские сады

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Президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко прокомментировала ситуацию с очередями в детские сады.
Эксперт прокомментировала ситуацию с очередями в детские сады
  • РИА Новости

«Ответ про наполняемость садов и очерёдность весьма неоднозначен. Детский сад должен быть в пешей доступности для малышей. Если мы построим детский сад у метро «Саларьево», там никогда не будет детей из Бибирева. Сегодня мы построили новый детский сад, ликвидировали очередь, затратили немалые бюджетные деньги. Завтра дети выросли, пошли в школу. Здесь возникает три варианта. Хорошо, если родилось столько же детей, сколько мест в саду. А если демографический взрыв — возникает очередь. А если демографическая яма — детский сад будет стоять полупустым, а затраты на него идут», — сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» Лариса Шевченко.

По её мнению, предугадать и рассчитать количество необходимых мест в том или ином районе практически невозможно.

Ранее «Невские новости» сообщали о планах по строительству социальных объектов в Санкт-Петербурге.

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