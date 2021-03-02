Эксперт дала рекомендации по бронированию летних поездок по России

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Руководитель PR-отдела одного из туроператоров Алёна Хитрова дала рекомендации по бронированию летних поездок по России.
Эксперт дала рекомендации по бронированию летних поездок по России
  • Pixabay

«Наиболее выгодная цена будет, если забронировать тур в период проведения акции туристического кешбэка от Федерального агентства по туризму», — сказала она в беседе с ФАН.

По её словам, цены на туры по стране не очень сильно подвержены колебаниям, более важным является фактор наличия мест в отелях или экскурсионных группах.

Как отметила Хитрова, максимальным спросом традиционно пользуются Сочи, Красная Поляна, Анапа и Геленджик.

Среди других популярных направлений — Калининградская область.

«Это направление достаточно популярно в весенне-летний сезон, особенно для коротких туров на три ночи», — пояснила эксперт.

Летом регулярно запрашиваются и экскурсионные форматы в Санкт-Петербург, Татарстан, Карелию, на Байкал и Алтай.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия стран для туристов.

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