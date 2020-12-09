В АТОР оценили перспективы открытия стран для туристов

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил перспективы открытия стран для туристов.
В АТОР оценили перспективы открытия стран для туристов
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Пока у нас открыты 15 стран, из них лидерами по выездному туризму стали Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Танзания. Открытие других стран происходит по решению оперштаба по борьбе с коронавирусом и по принципу взаимности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, прогнозы делать очень сложно.

Как отметил Горин, многие страны готовы принимать туристов, большинство стран вводят специальные протоколы открытия границ.

«Как правило, это предоставление ПЦР-теста, заполнение электронной анкеты, наличие медицинского страхового полиса и повторное ПЦР-тестирование по прибытии. Список стран, готовых принять россиян, постоянно расширяется», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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