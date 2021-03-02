В Москве после реконструкции открыли две детские поликлиники

В Москве после реконструкции заработали две детские поликлиники. Они расположены в районах Щукино и Лианозово.

Об этом сообщает kp.ru.

В районе Щукино открылось здание детской городской поликлиники №58 (филиал №2), в районе Лианозово — детская поликлиника №125 (филиал №2).

«Заканчивается реконструкция почти трёх десятков поликлиник, ещё в полусотне начнётся реконструкция в этом году. Беспрецедентный масштаб, и нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось», — заявил мэр Сергей Собянин.

В 2020 и 2021 годах комплекс городского хозяйства Москвы начал реконструкцию 64 зданий поликлиник общей площадью 210 тыс. кв. м. Уже открыто девять зданий для пациентов, в двух заканчиваются пусконаладочные работы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в столице рассказали об использовании нейросети для постановки диагнозов.