Роспотребнадзор разрешил школьным классам возобновить посещение музеев

Роспотребнадзор разрешил школьным классам возобновить групповое посещение музеев при соблюдении профилактических мер, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России», — приводит сообщение РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, это стало возможным с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и возобновления очных занятий в школах.

В то же время Роспотребнадзор рекомендовал формировать группы из одного класса.

Ранее сообщалось, что с конца января в Москве возобновили работу музеи, библиотеки и выставочные залы, закрытые из-за коронавируса.