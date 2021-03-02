Роспотребнадзор разрешил школьным классам возобновить посещение музеев
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«Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России», — приводит сообщение РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, это стало возможным с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и возобновления очных занятий в школах.
В то же время Роспотребнадзор рекомендовал формировать группы из одного класса.
Ранее сообщалось, что с конца января в Москве возобновили работу музеи, библиотеки и выставочные залы, закрытые из-за коронавируса.