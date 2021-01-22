В Москве открылись музеи, библиотеки и выставочные залы

С пятницы, 22 января, в Москве снят ряд ограничений на работу культурных учреждений. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

В соответствии с указом, возобновляется работа подведомственных правительству Москвы музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры, разрешается проведение массовых мероприятий (с учётом, что количество участников не превышает 50% общей вместимости помещений).

Директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова рассказала RT о его готовности к приёму посетителей, а также подчеркнула важность соблюдения мер безопасности, которые бы позволили помешать распространению коронавируса.

По словам Свибловой, в МАММ открываются сразу две выставки, связанные с пандемией. В первую очередь это выставка работ американской художницы Сэнди Скогланд «Между воображением и реальностью».

«Она про тот самый саспенс, ту самую тревогу, которой наполнен мир вокруг. Когда мы планировали эту выставку два года назад, то не знали, где окажемся. А когда она открылась, мы оказались внутри Дэвида Линча и внутри этой странной, наполненной тревогой ситуации, в которой реальное и нереальное смешиваются друг с другом», — отметила директор музея.

Ольга Свиблова о готовности московского Мультимедиа Арт Музея к приёму посетителей

Вторая выставка на актуальную тематику пандемии построена на работах русского современного искусства с 1960-х годов до наших дней. Она показывает, что текущие переживания людей далеко не новы.

«Люди всегда в ящиках, люди всегда так или иначе изолированы… Вот мы сравниваем эти работы и понимаем, что мы сегодня все эти переживания переживаем намного острее и концентрированнее», — добавила Свиблова.

Она выразила надежду, что этот эмоциональный опыт даст людям понять: всё, что с ними происходит, в их руках.

«Для этого мы должны думать и о дистанциях, и о масках, и о перчатках, и о вакцинации в первую очередь. Потому что мир — в наших руках. И искусство иногда сигнализирует нам флешкой, что может с нами случиться... Поэтому мы ждём зрителей в музее и мы смотрим на искусство как на барометр, который показывает нам, что будет завтра», — заключила Ольга Свиблова.

Ранее стало известно, что в Москве смягчили ряд введённых из-за COVID-19 ограничений.