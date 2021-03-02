В Подмосковье начался приём заявок педагогов на получение льготной ипотеки

С марта в Подмосковье начался приём заявок от педагогов на участие в программе «Социальная ипотека». Подать документы можно будет до 2 апреля.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, сертификаты на получение своего жилья в 2021 году дадут 110 педагогам. Среди них учителя и воспитатели.

Она напомнила, что программа реализуется в регионе с 2016 года.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.