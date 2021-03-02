В Подмосковье начался приём заявок педагогов на получение льготной ипотеки
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, сертификаты на получение своего жилья в 2021 году дадут 110 педагогам. Среди них учителя и воспитатели.
Она напомнила, что программа реализуется в регионе с 2016 года.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.