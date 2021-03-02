Эксперты прокомментировали цены на цветы к 8 Марта

Эксперты прокомментировали ситуацию с ценами на цветы к 8 Марта.

Об этом пишет Life.ru.

«К праздникам цена обычно вырастает на 15—20%, но, как правило, такое повышение касается не всего ассортимента, букет по бюджетной цене всегда можно было купить. Но сейчас все цветочные компании опасаются, что из-за снижения доходов россиян будет много остатков. Кроме того, есть опасения, что будут проблемы при переходе импортного товара через границу, и все эти риски включаются в цену», — рассказал работник сети магазинов «Много цветов» Алексей.

Павел Малинский, основатель компании «Планета лета», которая много лет занимается реализацией цветочной и садовой продукции в России, отметил, что за 2020 год в цветочном бизнесе действительно многое изменилось.

«Наши основные садовые центры по понятным климатическим причинам расположены на юге России, но, чтобы обеспечить всех желающих цветами отличного качества в феврале — марте, мы всё равно вынуждены закупать большой ассортимент на мировых площадках в Голландии. Ещё два-три года назад средние оптовики, как и мы, приобретали весенние цветы за границей и привозили их в Россию. Но теперь многие предпочитают не нести риски, связанные с доставкой. Ведь, как правило, заказы формируются примерно за год до того, как товар пересечёт границу. А сейчас не факт, что автомобили-рефрижераторы с цветами, которые срезали сегодня, доставят день в день к запланированным датам. Как показала история с коронакризисом, возможны различного рода нештатные ситуации — и тогда приходится нести убытки, ведь 9 марта такое количество цветов уже не нужно», — рассказал он.

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