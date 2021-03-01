Россиянки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта

Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта. Первое место заняли ювелирные украшения.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные аналитиков компании «Авито».

Презент из ювелирного магазина хотели бы получить 38% женщин. Ещё 30% надеются на парфюм или косметику.

По словам 27% россиянок, они хотели бы подарочный сертификат. Столько же опрошенных предпочли бы заботу и завтрак в постель.

На бытовую технику рассчитывают 18% респондентов, на новый гаджет — 14%.

Наименьшей популярностью пользовались посуда, домашнее животное, алкоголь, деньги и цветы.

Ранее работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 8 Марта.