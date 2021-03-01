Россиянки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные аналитиков компании «Авито».
Презент из ювелирного магазина хотели бы получить 38% женщин. Ещё 30% надеются на парфюм или косметику.
По словам 27% россиянок, они хотели бы подарочный сертификат. Столько же опрошенных предпочли бы заботу и завтрак в постель.
На бытовую технику рассчитывают 18% респондентов, на новый гаджет — 14%.
Наименьшей популярностью пользовались посуда, домашнее животное, алкоголь, деньги и цветы.
Ранее работодатели рассказали о своих планах для сотрудников на 8 Марта.