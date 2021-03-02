В двух пермских больницах появятся новые компьютерные томографы
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Об этом сообщает properm.ru.
Новые аппараты КТ установят в городской клинической больнице им. М.А. Тверье и городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга. Власти рассчитывают, что уже в II квартале текущего года пациенты смогут проходить обследование на компьютерных томографах в модулях.
В настоящее время в Пермском крае установлено 30 аппаратов КТ, из них только 11 используются для диагностики коронавируса на ранних стадиях.
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