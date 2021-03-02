В двух пермских больницах появятся новые компьютерные томографы

В двух стационарах Перми установят новые компьютерные томографы. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, два аппарата в специальных быстровозводимых помещениях (модулях) куплены за счёт средств регионального бюджета.

Об этом сообщает properm.ru.

Новые аппараты КТ установят в городской клинической больнице им. М.А. Тверье и городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга. Власти рассчитывают, что уже в II квартале текущего года пациенты смогут проходить обследование на компьютерных томографах в модулях.

В настоящее время в Пермском крае установлено 30 аппаратов КТ, из них только 11 используются для диагностики коронавируса на ранних стадиях.

Агентство URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.