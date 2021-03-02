В двух пермских больницах появятся новые компьютерные томографы

Короткая ссылка
В двух стационарах Перми установят новые компьютерные томографы. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, два аппарата в специальных быстровозводимых помещениях (модулях) куплены за счёт средств регионального бюджета.
В двух пермских больницах появятся новые компьютерные томографы
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает properm.ru.

Новые аппараты КТ установят в городской клинической больнице им. М.А. Тверье и городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга. Власти рассчитывают, что уже в II квартале текущего года пациенты смогут проходить обследование на компьютерных томографах в модулях.

В настоящее время в Пермском крае установлено 30 аппаратов КТ, из них только 11 используются для диагностики коронавируса на ранних стадиях.

Агентство URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить