В Совфеде оценили слова Авакова о возобновлении подачи воды в Крым

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.
В Совфеде оценили слова Авакова о возобновлении подачи воды в Крым
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«Вроде мы живём в современном мире, а рассуждает он мерками Средневековья, когда города осаждали и морили голодом и жаждой… Напрашивается подобная аналогия», — пояснил сенатор.

Цеков отметил, что руководство Украины не готово считаться с реалиями и не слышит мнения народа.

«Это люди с карающим, жестоким мышлением. Мы убеждены, что сами решим эту проблему… Россия решит самостоятельно вопрос устойчивого водообеспечения Крыма», — заключил он.

Как сообщали ранее СМИ, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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