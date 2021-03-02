В Госдуме оценили условия Авакова по возобновлению подачи воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

«Российская власть последние семь лет сама решает вопросы водоснабжения полуострова без какой-либо зависимости от Украины», — пояснил Бальбек.

При этом депутат отметил, что проблемы есть, но добавил: «Задушить водной блокадой нас не удалось».

«Так что господин Аваков ничего нового не сказал. Видимо, хотел вписать свою фамилию в когорту «возвращателей» Крыма», — пояснил парламентарий.

Он также заявил о русофобии и агрессивности украинской власти, добавив, что договориться с ней невозможно.

Как сообщали ранее СМИ, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.