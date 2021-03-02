В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды

Крым никогда не вернётся в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра. Об этом заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.

«Крым никогда не вернётся в состав Украины... Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надёжным и устойчивым водоснабжением», — цитирует РИА Новости Черняка.

По его словам, киевские власти повторяют «как мантру» одни и те же заявления по Крыму, где о них даже не вспоминают.

Как сообщали ранее СМИ, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.