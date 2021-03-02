В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды

Короткая ссылка
Крым никогда не вернётся в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи федерального центра. Об этом заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.
В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды
  • globallookpress.com

«Крым никогда не вернётся в состав Украины... Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надёжным и устойчивым водоснабжением», — цитирует РИА Новости Черняка.

По его словам, киевские власти повторяют «как мантру» одни и те же заявления по Крыму, где о них даже не вспоминают.

Как сообщали ранее СМИ, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернётся под контроль Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить