Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем

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Лидер России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву по случаю его 90-летнего юбилея.
Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем
  • © РИА Новости

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил высокий профессионализм, опыт, энергию и творческий потенциал Горбачёва, которые позволяют ему активно участвовать в общественной жизни и заниматься международными гуманитарными проектами.

Глава государства пожелал экс-президенту СССР здоровья и всего наилучшего.

В 2019 году Горбачёв рассказал о своём письме Путину.

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