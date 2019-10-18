Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам бывшего лидера СССР, он обращается к мировым лидерам только в определённых случаях и как правило делает это в форме короткого письма.

«На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное», — заявил политик.

Он также добавил, что в современном мире наблюдается пренебрежение международным правом, в частности, на примере развала договора РСМД.

10 августа в пресс-службе Горбачёва заявили, что оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР нет.

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