В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

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Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
  • РИА Новости

«Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований», — цитирует представителя Горбачёва Интерфакс.

В пресс-службе уточнили, что экс-президент «вчера (в пятницу, 9 августа. — RT) был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда».

Ранее РИА Новости со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова передавало, что состояние здоровья Горбачёва «очень плохое» и он уже шесть месяцев «живёт в больнице».

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