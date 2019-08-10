В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

«Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований», — цитирует представителя Горбачёва Интерфакс.

В пресс-службе уточнили, что экс-президент «вчера (в пятницу, 9 августа. — RT) был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда».

Ранее РИА Новости со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова передавало, что состояние здоровья Горбачёва «очень плохое» и он уже шесть месяцев «живёт в больнице».