В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
- РИА Новости
«Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований», — цитирует представителя Горбачёва Интерфакс.
В пресс-службе уточнили, что экс-президент «вчера (в пятницу, 9 августа. — RT) был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда».
Ранее РИА Новости со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова передавало, что состояние здоровья Горбачёва «очень плохое» и он уже шесть месяцев «живёт в больнице».