Горбачёв: развал ДРСМД ведёт к непредсказуемости мировой политики
«Этот шаг США ведёт к непредсказуемости мировой политики и хаотичному её развитию», — цитирует его Интерфакс.
По мнению Горбачёва, в настоящее время следует сконцентрироваться «на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности — договора СНВ».
«Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной», — уточнил он.
В начале текущего года США объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения.
Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.
В Москве, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.
Член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг соглашения.