Горбачёв: развал ДРСМД ведёт к непредсказуемости мировой политики

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Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведёт к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

«Этот шаг США ведёт к непредсказуемости мировой политики и хаотичному её развитию», — цитирует его Интерфакс.

По мнению Горбачёва, в настоящее время следует сконцентрироваться «на сохранении последней опоры глобальной стратегической безопасности — договора СНВ».

«Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной», — уточнил он.

В начале текущего года США объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения. 

Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.

В Москве, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году. 

Член Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг соглашения.

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