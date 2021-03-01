Эксперт прокомментировала ситуацию с нерабочими днями

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок прокомментировала ситуацию с нерабочими днями.

«На мой взгляд, количество рабочих и нерабочих дней основано в России на традициях, тех праздниках, которые основаны на исторической ретроспективе», — заявила она в беседе со «Взглядом».

К примеру, отметила эксперт, новогодние праздники стали традицией, когда у семьи есть возможность провести время вместе, решить семейные задачи.

Починок выступила за то, чтобы оставить всё так, как есть сейчас. По её мнению, в России праздничных дней не больше, чем в других странах, и всё сбалансировано.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU высказал мнение, что большое количество нерабочих дней вредит экономике и здоровью граждан.