СК в Тверской области возбудил дело после убийства лося

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Вологодской области несколько человек во время незаконной охоты убили самку лося.
СК в Тверской области возбудил дело после убийства лося
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты (ч. 2 ст. 258 УК России).

«По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, совершили незаконную добычу одной особи дикого животного — лося (самки)», — заявили в СК.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинён вред в размере 400 тыс. рублей.

В январе 2020 года на Ямале возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Надыма, незаконно охотившихся на диких оленей.

Также в октябре 2020 года прокуратура Приморского края завела дело на жителя города Арсеньева за незаконное хранение шкуры краснокнижного белого медведя, охота на которого запрещена с 1957 года.

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