СК просит до 8 июня оставить Фургала в СИЗО

Следственный комитет просит до 8 июня продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

«В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, обвинение в окончательной редакции.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.