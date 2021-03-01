СК просит до 8 июня оставить Фургала в СИЗО
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«В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.
Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.
Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, обвинение в окончательной редакции.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.