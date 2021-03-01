СК просит до 8 июня оставить Фургала в СИЗО

Короткая ссылка
Следственный комитет просит до 8 июня продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
СК просит до 8 июня оставить Фургала в СИЗО
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Отмечается, что дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Ранее Следственный комитет предъявил Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, обвинение в окончательной редакции.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Фургал исправно работал на своём посту, но против него выдвинуты тяжёлые обвинения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить