Психолог рассказал о причинах сезонных обострений

Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор психологических наук, рассказал о причинах сезонных заболеваний.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что сильнее всего отклонения заметны весной и осенью.

«Я думаю, что основное — это освещённость, которая на нас влияет, как и на весь живой мир. Вначале распускаются деревья, всё выходит из спячки», — сказал эксперт.

По его словам, эффективнее всего поможет физическая активность.

«Хотя сейчас холодно, вы себе должны говорить, что уже всё-таки весна началась и, как ни вертите, она наступит. Надо к ней подготовиться. Идите на фитнес, займитесь немножко собой, потому что распустились. Все лишний вес на карантине набрали. Этим тоже надо заниматься», — советует Тхостов.

Ранее заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова в беседе с газетой «Известия» выразила мнение, что в России по-прежнему есть стигматизация обращения за психологической и психиатрической помощью.