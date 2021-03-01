Эксперт прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире

Короткая ссылка
И. о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И.П. Павлова доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире.
Эксперт прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире
  • РИА Новости

«В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всём мире. Тенденция началась ещё прошлой весной, когда в России гриппозная инфекция довольно быстро закончилась на фоне появления COVID-19. Такая же ситуация была в Китае, где заболеваемость гриппом в начале 2020 года быстро пошла на спад», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, объяснений может быть несколько. Во-первых, изменилось поведение людей, снизилась миграция.

«Потоки населения, которые раньше активно передвигались из одного региона в другой, перенося вирус гриппа, сейчас резко снижены», — сказал эксперт.

Во-вторых, отметил он, действуют противоэпидемические меры, в том числе дистанцирование, использование масок.

«И конечно же, важно учитывать, что в этом году против гриппа было привито практически 60% населения страны. Это тоже имеет большое значение», — добавил Лиознов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить