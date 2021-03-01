Эксперт прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире
- РИА Новости
«В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всём мире. Тенденция началась ещё прошлой весной, когда в России гриппозная инфекция довольно быстро закончилась на фоне появления COVID-19. Такая же ситуация была в Китае, где заболеваемость гриппом в начале 2020 года быстро пошла на спад», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, объяснений может быть несколько. Во-первых, изменилось поведение людей, снизилась миграция.
«Потоки населения, которые раньше активно передвигались из одного региона в другой, перенося вирус гриппа, сейчас резко снижены», — сказал эксперт.
Во-вторых, отметил он, действуют противоэпидемические меры, в том числе дистанцирование, использование масок.
«И конечно же, важно учитывать, что в этом году против гриппа было привито практически 60% населения страны. Это тоже имеет большое значение», — добавил Лиознов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.