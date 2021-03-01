Прокуратура Татарстана проведёт проверку по факту отравления семьи угарным газом

В Татарстане прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности в доме, где три человека отравились угарным газом.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Ведомство выяснит все подробности случившегося, а также проверит соблюдение закона об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. Галиев отметил, что в случае нарушений будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что семью из четырёх человек в Башкирии госпитализировали после отравления бытовым газом.