Прокуратура Татарстана проведёт проверку по факту отравления семьи угарным газом

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В Татарстане прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности в доме, где три человека отравились угарным газом.
Прокуратура Татарстана проведёт проверку по факту отравления семьи угарным газом
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Ведомство выяснит все подробности случившегося, а также проверит соблюдение закона об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. Галиев отметил, что в случае нарушений будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что семью из четырёх человек в Башкирии госпитализировали после отравления бытовым газом.

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