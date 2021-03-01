Врач напомнила о лекарствах, которые необходимо носить с собой
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Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Это должны быть скоропомощные препараты, если есть какие-то хронические заболевания. Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем — неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», — сказала Романенко.
По мнению специалиста, страдающим мигренью людям нужно носить с собой противомигренозные препараты.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.