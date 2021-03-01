Врач напомнила о лекарствах, которые необходимо носить с собой

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Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко считает, что некоторые лекарственные препараты должны быть всегда под рукой, особенно если человек страдает какими-либо хроническими заболеваниями.
Врач напомнила о лекарствах, которые необходимо носить с собой
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Это должны быть скоропомощные препараты, если есть какие-то хронические заболевания. Нужно иметь средства для снижения давления, если у вас есть проблемы с сердцем — неплохо бы иметь в сумочке блистер с нитроглицерином. При себе должны быть спиртовые салфетки или санитайзеры, когда нет возможности помыть руки», — сказала Романенко.

По мнению специалиста, страдающим мигренью людям нужно носить с собой противомигренозные препараты.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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