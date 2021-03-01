В Совфеде поддержали идею увеличения штрафа за оскорбление судей

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей.
В Совфеде поддержали идею увеличения штрафа за оскорбление судей
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«С точки зрения здравого смысла, безусловно, судьи являются абсолютно независимыми и защищёнными законом. Это то же самое, что оскорбление при исполнении служебных обязанностей представителей полиции или органов безопасности. Поэтому я считаю, что справедливости ради за такого рода оскорбления надо наказывать», — сказал сенатор. 

Рязанский отметил, что не будет оценивать вопрос материального возмещения. 

«Не могу говорить о его достаточности или избыточности. Это дело специалистов юридического профиля», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя.

Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

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