В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что в ходе последних резонансных судебных разбирательств обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников данных процессов, в том числе судей.

При этом предельный штраф за оскорбление судьи — 200 тыс. рублей — был введён в Уголовный кодекс России ещё в конце 2003 года.

Поскольку прошло почти 18 лет, размер штрафа на фоне изменения экономической ситуации в России уже не представляется соразмерным наказанием, по сути, за посягательство на авторитет судебной власти, отметил Фёдоров.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы рассмотрит поправки в закон относительно ужесточения ответственности за оскорбление ветеранов.