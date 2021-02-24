Поправки о наказании за оскорбление ветеранов внесены в Госдуму

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Поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов внесены на рассмотрение профильного комитета Госдумы, сообщила один из авторов инициативы — вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Поправки о наказании за оскорбление ветеранов внесены в Госдуму
  • РИА Новости

«Поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма... внесены в комитет ГД по государственному строительству и законодательству вечером 24 февраля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Яровой.

10 февраля нижняя палата парламента приняла в первом чтении проекты с поправками в УК и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма в сети. 

Ко второму чтению парламентарии предложили ввести ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и уголовное наказание за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества. 

За оскорбление ветеранов может грозить срок до пяти лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

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