В Госдуме предложили ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов

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Депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества.
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов
  • РИА Новости

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», — приводит пресс-служба «Единой России» слова зампредседателя Госдумы Ирины Яровой.

Она отметила, что в России не установлена ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и оскорбление памяти защитников Отечества.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны», — добавила Яровая.

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

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