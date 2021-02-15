За оскорбление ветеранов предложили ввести уголовную ответственность

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от тотального истребления, и заслужили тем самым особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений.

Тем не менее в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, в том числе с использованием социальных сетей.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек также заявлял о необходимости привлекать к ответственности за оскорбления ветеранов.