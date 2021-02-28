В России провели более 111 млн тестов на коронавирус

Короткая ссылка
В России провели более 111 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
В России провели более 111 млн тестов на коронавирус
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«За последние сутки проведено 397 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 февраля остаётся 565 001 человек», — сообщает стопкоронавирус.рф в Telegram-канале.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз относительно развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России весной.

По словам главы ведомства Анны Поповой, Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемического процесса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить