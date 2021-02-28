В России провели более 111 млн тестов на коронавирус

В России провели более 111 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

«За последние сутки проведено 397 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 февраля остаётся 565 001 человек», — сообщает стопкоронавирус.рф в Telegram-канале.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз относительно развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России весной.

По словам главы ведомства Анны Поповой, Россия демонстрирует хороший результат в прохождении эпидемического процесса.