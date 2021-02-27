В Госдуме предложили считать зарплаты по новой методике

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Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что статистика учитывает средние выплаты, а не медианные, заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских.
В Госдуме предложили считать зарплаты по новой методике
  • РИА Новости

«Учитываются среднестатистические данные, но правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, следует провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов.

В частности, отметил парламентарий, не учитываются переработки, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, есть методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что Москва и Санкт-Петербург являются городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям.

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