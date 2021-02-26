Фитнес-тренер рассказал, как привести себя в форму

Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал, как привести себя в форму.

«Для человека, который очень давно не занимался спортом, нужно увеличить активность в течение дня. Грубо говоря, если он раньше вёл сидячий образ жизни, то теперь должен доходить до остановки или работы пешком», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, физические нагрузки при похудении могут быть любыми, достаточно элементарных упражнений.

«Не нужно ставить слишком большие цели. Многие люди уже и кроссовки, и форму, и абонемент купили, а ходить в зал так и не начали. Лучше начать заниматься дома, а потом вы сами почувствуете прилив сил и доберётесь до спортзала», — пояснил Милославский.

Как отметил эксперт, желательны только плавные изменения.

Милославский также посоветовал ежедневно заниматься спортом и не переедать.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.