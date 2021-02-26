Министру ЖКХ Башкирии предъявили обвинение в превышении полномочий
- РИА Новости
«Предъявлено обвинение заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борису Беляеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в пресс-релизе.
Суд Уфы отправил министра под домашний арест до 11 апреля.
По данным следствия, в 2017 году Беляев, находясь на посту главы администрации города Кумертау, «достоверно зная», что очистные сооружения в селе Маячном не готовы к использованию, утвердил акт приёмки законченного строительства объекта в нарушение требований законодательства.
В результате его действий бюджету Башкирии был причинён ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.