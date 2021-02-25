Задержан министр ЖКХ Башкирии
- РИА Новости
«В результате преступных действий подозреваемого бюджету Республики Башкортостан причинён ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, в 2017 году Беляев, находясь на посту главы администрации города Кумертау, «достоверно зная», что очистные сооружения в селе Маячном не готовы к использованию, утвердил акт приёмки законченного строительства объекта в нарушение требований законодательства.
«При этом указанные очистные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации», — отметили в СК.
В рамках данного дела также задержаны бывший руководитель Управления капитального строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и его заместитель.
В декабре был задержан заместитель председателя правительства Бурятии.