Задержан министр ЖКХ Башкирии

В Башкирии по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«В результате преступных действий подозреваемого бюджету Республики Башкортостан причинён ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в 2017 году Беляев, находясь на посту главы администрации города Кумертау, «достоверно зная», что очистные сооружения в селе Маячном не готовы к использованию, утвердил акт приёмки законченного строительства объекта в нарушение требований законодательства.

«При этом указанные очистные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации», — отметили в СК.

В рамках данного дела также задержаны бывший руководитель Управления капитального строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и его заместитель.

В декабре был задержан заместитель председателя правительства Бурятии.