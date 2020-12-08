Заместителя председателя правительства Бурятии задержали

В пресс-службе правительства Бурятии заявили о задержании заместителя председателя правительства региона Алексея Мишенина.

«Обыски проводит ФСБ. Мишенин задержан. Претензии предварительно связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода», — отметили РИА Новости в пресс-службе.

Как уточняет агентство, Мишенин был назначен зампредом правительства Бурятии по экономическому развитию в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии региона Дмитрий Куракин был задержан.