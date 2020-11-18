В ОНК подтвердили задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина

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RT
Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии региона Дмитрий Куракин находится в ИВС-1 ГУ МВД по Москве. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивший чиновника в изоляторе.
В ОНК подтвердили задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина
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«Дмитрий Куракин рассказал, что накануне, в шесть утра, у него начался обыск. Потом его отвезли в Следственный комитет, где он был допрошен. Ему было объявлено о задержании, и примерно в 00:25 его доставили в ИВС на Петровку, 38», — сказал правозащитник. 

Собеседник RT добавил, что жалоб на условия в ИВС у чиновника нет.

«Куракин сказал, что его подозревают в получении взятки во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России. На этом посту он сменил Евгению Васильеву», — отметил представитель ОНК, уточнив, что Куракин не признаёт вину.

Как ожидается, 19 ноября состоится заседание суда по вопросу об избрании Куракину меры пресечения.

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