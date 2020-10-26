Число свалок в Подмосковье уменьшилось на 30% с начала года

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Количество свалок в Московской области уменьшилось на 30% с начала 2020 года, заявил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
Число свалок в Подмосковье уменьшилось на 30% с начала года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Куракин, для работы используется мобильное приложение, в котором фиксируют начало и окончание уборки свалки.

«Вопрос снимается с контроля только после того, как свалку полностью уберут. Вся эта работа, после того как она была полностью автоматизирована в ЦУР, позволила нам обеспечить снижение этого показателя на 30% с начала года», — заявил министр.

По его словам, в настоящее время в работе находится 500 свалок, которыми занимаются в плановом режиме.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.

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