Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, помещён под домашний арест, сообщил представитель Кировского районного суда Уфы.

«Кировский районный суд избрал Беляеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 апреля 2021 года», — цитирует его РИА Новости.

Министра ЖКХ Башкирии задержали 25 февраля.

По данным следствия, в 2017 году Беляев, находясь на посту главы администрации города Кумертау, «достоверно зная», что очистные сооружения в селе Маячном не готовы к использованию, утвердил акт приёмки законченного строительства объекта в нарушение требований законодательства.

В результате его действий бюджету Башкирии был причинён ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.