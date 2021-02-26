В Тюменской области продлили ряд ограничений по COVID-19

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Ряд ограничений, введённых в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19, продлён до 28 марта.
В Тюменской области продлили ряд ограничений по COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства.

В частности, в области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и в общественных местах. Предприятия и организации должны соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей», — заявил губернатор Александр Моор.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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