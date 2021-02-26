В Удмуртии прокомментировали кампанию по вакцинации от коронавируса

Власти Удмуртии прокомментировали кампанию по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

По данным на 26 февраля, от COVID-19 привились 25 245 человека. Второй компонент получили 5 187 жителей.

Записаться на прививку можно самостоятельно через госуслуги либо организованными группами, через работодателя.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.