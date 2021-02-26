В Приморье продолжают освобождать места для планового приёма пациентов

В Приморском крае продолжают освобождать места для планового приёма пациентов.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Более 160 коек, развёрнутых ранее в госпиталях Владивостока, Находки и Хасанского района, переведены в формат планового оказания стационарной помощи. Перед возвращением к обычной работе в медучреждениях проводят санитарную обработку.

На текущий момент в крае продолжают функционировать 1698 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.