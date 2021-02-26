В вузах Тюмени возобновят очное обучение с 1 марта

В ряде университетов Тюмени возобновят очное обучение с 1 марта.

Об этом сообщает URA.RU.

«Решение о возврате к очному формату обучения в ТюмГУ приняли около месяца назад. С тех пор ничего не поменялось: с 1 марта мы возвращаем традиционный формат с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — заявили в пресс-службе Тюменского государственного университета.

В Тюменском индустриальном университете в аудитории вернутся студенты очной и очно-заочной форм обучения.

«Однако лекции для групп численностью более 60 человек по-прежнему будут проходить в онлайне. Дистанционно также будет проходить сессия для заочников», — рассказали в пресс-службе ТИУ.

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья отметили, что приказ о полном возвращении к очному обучению уже издан.

«У нас и до этого занятия шли в режиме офлайн, лишь некоторые лекции — дистанционно», — сообщили в пресс-службе ГАУСЗ.

Студенты Тюменского государственного института культуры с 1 марта также возобновят очное обучение.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.