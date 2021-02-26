В Оренбургской области ученики 15 классов находятся на дистанционном обучении
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Об этом сообщает RIA56.
На дистанционном обучении находятся школы шести территорий Оренбургской области.
«По рекомендации регионального Роспотребнадзора, учащихся 15 классов перевели на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий», — прокомментировали в пресс-службе регионального Министерства образования.
Также ограничительные меры приняли и в отдельных группах в трёх детских садах региона. В целом в Оренбуржье ситуация расценивается как неэпидемическая.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.