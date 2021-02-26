В Оренбургской области ученики 15 классов находятся на дистанционном обучении

По данным Роспотребнадзора Оренбургской области, с 24 февраля учащиеся 15 классов переведены в режим дистанционного обучения во избежание рисков заболевания ОРВИ или COVID-19.

Об этом сообщает RIA56.

На дистанционном обучении находятся школы шести территорий Оренбургской области.

«По рекомендации регионального Роспотребнадзора, учащихся 15 классов перевели на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий», — прокомментировали в пресс-службе регионального Министерства образования.

Также ограничительные меры приняли и в отдельных группах в трёх детских садах региона. В целом в Оренбуржье ситуация расценивается как неэпидемическая.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.